Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «В совершенно другой лиге»: ИИ сравнил интеллект Ганнибала и Декстера — самый умный маньяк на ТВ одержал безоговорочную победу

«В совершенно другой лиге»: ИИ сравнил интеллект Ганнибала и Декстера — самый умный маньяк на ТВ одержал безоговорочную победу

14 ноября 2025 09:25
«В совершенно другой лиге»: ИИ сравнил интеллект Ганнибала и Декстера — самый умный маньяк на ТВ одержал безоговорочную победу

Сделали разбор двух самых опасных убийц.

На вопрос «кто опаснее?» большинство фанатов выберут Ганнибала Лектера. На вопрос «кто хитрее?» — Декстера Моргана. Но если свести все к одному параметру — ум, начинается самое интересное.

Оба героя обладают сверх-интеллектом

«В совершенно другой лиге»: ИИ сравнил интеллект Ганнибала и Декстера — самый умный маньяк на ТВ одержал безоговорочную победу

Интеллектуальные способности Ганнибала почти нечеловеческие. Его мозг работает почти как отдельная вселенная. Измерить его интеллект невозможно вообще никакими тестами. Лектер владеет психологией на уровне, который позволяет ему управлять людьми так, как ему вздумается.

У него феноменальная память. По лору он построил гигантский «дворец памяти» у себя в голове, сравнимый по сложности с дворцом Топкапы. Он не забывает ничего. Манипуляция, прогнозирование, импровизация: он делает это так, словно играет в шахматы, где видит не два хода вперед, а двадцать.

Декстер, в свою очередь, — практик. Его ориентировочный IQ (по оценкам фанатов и аналитиков) — 150+. Он серийный убийца, который работает… с полицией. И не просто не попадается, а использует доступ к уликам, базам данных, криминалистике и расследованиям.

Он планирует преступления так тщательно, что выживает в условиях, где любой другой маньяк продержался бы неделю. По части тактики, оперативности, умения скрываться и адаптироваться Декстер — абсолютный чемпион.

Кто же умнее?

«В совершенно другой лиге»: ИИ сравнил интеллект Ганнибала и Декстера — самый умный маньяк на ТВ одержал безоговорочную победу

Если эти два типа интеллекта столкнуть напрямую? Мы спросили у ИИ — и вот трезвая картина.

Ганнибал оказался объективно умнее. И вот почему:

— Лектер работает с людьми. Он «ломает» психику, читает мотивы и предсказывает реакции так, как Декстер никогда бы не смог.

— Его мыслительный процесс шире: стратегия, философия, психология, культурный контекст — он мыслит как шахматист-политик.

— Его память, манипулятивные навыки и способность работать с эмоциями других людей — это уровень, недоступный даже человеку с IQ больше 150.

Декстер умен по-своему. Он идеален в узком коридоре «преступление-прячем следы», и в этом коридоре ему действительно нет равных.

Лектер играет в совершенно другой лиге. Он гений не ситуации, а в области человеческого разума.

Единственное, что можно сказать точно: обоих от общества лучше держать подальше — желательно в тюрьме.

Ранее мы писали: Автор «Ганнибала» снова творит — и снова с Мадсом Миккельсеном: новинка получила 93% свежести на RT и скоро выходит в кино

Фото: Кадры из сериалов «Ганнибал», «Декстер»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов» Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов» Читать дальше 8 декабря 2025
Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Читать дальше 8 декабря 2025
Мылись раз в неделю, спали с кем попало: что творилось в гареме османов до «Великолепного века» — Хюррем бы не выжила явно Мылись раз в неделю, спали с кем попало: что творилось в гареме османов до «Великолепного века» — Хюррем бы не выжила явно Читать дальше 7 декабря 2025
Всего одну серию «Сверхов» посмотрело почти 5 800 000 человек, и это не финал: но самый популярный эпизод оказался и самым скандальным Всего одну серию «Сверхов» посмотрело почти 5 800 000 человек, и это не финал: но самый популярный эпизод оказался и самым скандальным Читать дальше 7 декабря 2025
Шесть глаз закроются навсегда: в этих трех аниме «непобедимый» Годжо Сатору не пережил бы и пары серий – прикончат почти сразу же Шесть глаз закроются навсегда: в этих трех аниме «непобедимый» Годжо Сатору не пережил бы и пары серий – прикончат почти сразу же Читать дальше 7 декабря 2025
Неудивительно, что умирали молодыми: лечение наложниц у османов напоминало пытку – в «Великолепном веке» эту «дичь» почти не показали Неудивительно, что умирали молодыми: лечение наложниц у османов напоминало пытку – в «Великолепном веке» эту «дичь» почти не показали Читать дальше 7 декабря 2025
От режиссера «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: этот сериал хвалят за «отсутствие повестки» и микс жанров – сюжет похож на «Из многих» От режиссера «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: этот сериал хвалят за «отсутствие повестки» и микс жанров – сюжет похож на «Из многих» Читать дальше 11 декабря 2025
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Читать дальше 11 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше