«В совершенно другой лиге»: ИИ сравнил интеллект Ганнибала и Декстера — самый умный маньяк на ТВ одержал безоговорочную победу

На вопрос «кто опаснее?» большинство фанатов выберут Ганнибала Лектера. На вопрос «кто хитрее?» — Декстера Моргана. Но если свести все к одному параметру — ум, начинается самое интересное.

Оба героя обладают сверх-интеллектом

Интеллектуальные способности Ганнибала почти нечеловеческие. Его мозг работает почти как отдельная вселенная. Измерить его интеллект невозможно вообще никакими тестами. Лектер владеет психологией на уровне, который позволяет ему управлять людьми так, как ему вздумается.

У него феноменальная память. По лору он построил гигантский «дворец памяти» у себя в голове, сравнимый по сложности с дворцом Топкапы. Он не забывает ничего. Манипуляция, прогнозирование, импровизация: он делает это так, словно играет в шахматы, где видит не два хода вперед, а двадцать.

Декстер, в свою очередь, — практик. Его ориентировочный IQ (по оценкам фанатов и аналитиков) — 150+. Он серийный убийца, который работает… с полицией. И не просто не попадается, а использует доступ к уликам, базам данных, криминалистике и расследованиям.

Он планирует преступления так тщательно, что выживает в условиях, где любой другой маньяк продержался бы неделю. По части тактики, оперативности, умения скрываться и адаптироваться Декстер — абсолютный чемпион.

Кто же умнее?

Если эти два типа интеллекта столкнуть напрямую? Мы спросили у ИИ — и вот трезвая картина.

Ганнибал оказался объективно умнее. И вот почему:

— Лектер работает с людьми. Он «ломает» психику, читает мотивы и предсказывает реакции так, как Декстер никогда бы не смог.

— Его мыслительный процесс шире: стратегия, философия, психология, культурный контекст — он мыслит как шахматист-политик.

— Его память, манипулятивные навыки и способность работать с эмоциями других людей — это уровень, недоступный даже человеку с IQ больше 150.

Декстер умен по-своему. Он идеален в узком коридоре «преступление-прячем следы», и в этом коридоре ему действительно нет равных.

Лектер играет в совершенно другой лиге. Он гений не ситуации, а в области человеческого разума.

Единственное, что можно сказать точно: обоих от общества лучше держать подальше — желательно в тюрьме.

