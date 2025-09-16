«В состоянии шока»: если бы не этот культовый военный фильм, «Шрэк» стал бы совсем другим — помогла даже «повесточка»

Майк Майерс — человек, подаривший миру «Остина Пауэрса», «Мир Уэйна» и, конечно, зеленого огра, чьи реплики давно разошлись на мемы. Но вот что удивительно: если бы не премьера военной драмы «Спасти рядового Райана», «Шрэка» в привычном виде могло и не быть.

В конце 90-х Майерс уже был на пике карьеры. Его узнавали по фирменным ужимкам, голосовым трюкам и безумным персонажам. Однако к анимации он отношения не имел. И вот он приходит на закрытый показ «Райана».

Фильм Спилберга с его шокирующими батальными сценами выбивает актера из колеи: у родителей Майерса была военная биография, так что происходящее на экране било по личному. После сеанса он стоял в фойе, по его словам, «в состоянии шока».

И именно в этот момент к нему подошёл Джеффри Катценберг, один из основателей DreamWorks. Он представил актеру своих дочерей — и девочки вдруг начали танцевать сценку из «Остина Пауэрса».

Майерс ещё не отошел от ужасающих кадров войны, а тут — нелепый комедийный номер. Катценберг, не теряя времени, спросил:

«Майк, ты бы хотел озвучить анимационного персонажа?» Ответ последовал на автомате: «Конечно». Тогда же прозвучало и название — «Шрэк».

Первая реакция была не в пользу будущего хита: Майерс признался, что название звучало для него «как отрыжка после пива». Но любопытство победило — он заглянул на тестовый показ.

Там его зацепила идея подрыва классических европейских сказочных канонов и то, что в мультфильме предусмотрели место для инклюзивности (о да, пресловутая «повесточка») — достаточно вспомнить Эдди Мерфи в роли Осла.

Так в результате случайного разговора на фоне тяжёлой драмы родился тот самый «Шрек». Ироничный, остроумный, где огры, оказывается, «как луковицы» и любят уединение в болоте. Фильм стал хитом, а Майерс — голосом, который безошибочно узнают миллионы зрителей. Но не в России.