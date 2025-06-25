«В состоянии депрессии»: медик развенчала самый печальный миф о лишнем весе Моргунова — голодное детство ни при чем

Вы наверняка слышали легенду о голодном детстве Евгения Моргунова: якобы однажды он так сильно проголодался, что съел целую пачку сливочного масла. Организм не справился — и с тех пор у будущего актера якобы нарушился обмен веществ, а лишний вес и диабет стали неизбежными спутниками на всю жизнь. Но все это — миф, развенчать который порталу «Киноафиша» помогла врач-диетолог Римма Мойсенко.

«Очень часто принято найти какую-нибудь причину, не связанную со своими привычками. Вроде как сливочное масло виновато. Но нет, категорически не может быть такого. У нас есть генетическая предрасположенность к ожирению. А дальше — эпигенетика: то, как мы ведем себя, как питаемся, какие привычки создаем».

По словам врача, один эпизод в детстве — даже если он действительно случился — не может привести к ожирению или сломать обмен веществ навсегда. А вот регулярное переедание и эмоциональное заедание — запросто.

«Я убеждена, что дело не в сливочном масле, а в регулярном переедании. Там, скорее всего, было сломано пищевое поведение. Это привело к незаметному увеличению массы тела».

Также Мойсенко напоминает, что артисты часто эмоционально нестабильны — остро переживают спады в карьере, отсутствие внимания, зависят от одобрения публики. И тогда запускается порочный круг:

«Если нет приглашений на съемки, человек либо запивает, либо заедает. Они находятся в состоянии депрессии, а эмоции зачастую заедаются. Тем более, если в рационе неконтролируемое количество жиров — как это было у Евгения Моргунова».

В итоге у артиста, по словам врача, наблюдалось ожирение третьей степени и, вероятно, даже морбидное — то есть тяжелое, опасное для жизни.

«Висцеральный жир манифестирует огромное количество заболеваний. Он вырабатывает цитокины и приводит уже к болезни, а не к радости жизни. Это может быть инфаркт, инсульт, онкология…»

Да, лишний вес стал частью актёрского амплуа Моргунова. Но объяснять его пачкой масла — неправильно и вредно. Ожирение — это болезнь с целым комплексом причин: от наследственности до психосоматики. И простых ответов здесь не бывает.

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