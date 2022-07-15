Раскрыта баснословная цена квартиры Хазанова в Латвии

Геннадий Хазанов ездит отдыхать в Юрмалу в собственную квартиру. Как оказалось, знаменитость живет в самом дорогом жилом комплексе в городе.

Элитную недвижимость артист приобрел еще в начале «нулевых», когда российские артисты только начинали селиться в Латвии. Выбор знаменитости пал на жилой комплекс Jurmalas Vilnis, который расположен рядом с местным концертным залом «Дзинтари» и считается одним из самых престижных на заливе. Как оказалось, цена квартиры соответствует высокому качеству: жилье площадью 80 квадратных метров можно приобрести за 600 тысяч евро или 35,3 млн рублей.

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Как пишет «Комсомольская правда», не только Хазанов оценил респектабельный жилой комплекс. В числе его соседей можно найти Леонида Агутина и Леонида Ярмольника, которые тоже приобрели недвижимость в «Морской волне» — так раньше называли этот дом местные жители. Также среди жильцов дома числится и Антон Табаков, старший сын Олега Табакова.

При этом Хазанов часто проводит свой отпуск в Юрмале. Как оказалось, в мае этого года он наслаждался Рижским заливом как раз в компании Ярмольника.