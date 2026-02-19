Оповещения от Киноафиши
«В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить

19 февраля 2026 13:46
Сон Джин-ву поставил на место вообще всех и сразу.

Пока фанаты в сотый раз спорили о величии «Ван-Пис» и наследии «Атаки титанов», «Поднятие уровня в одиночку» тихой сапой оформило рекорд, который выглядит почти недосягаемым.

Аниме удерживает рейтинг 4,9 на Crunchyroll – и при этом собрало уже около 940 тысяч оценок. Ни один другой тайтл на платформе не подходил к такой планке при сопоставимом масштабе голосов.

Для индустрии, где ревью-бомбинг стал нормой, это почти фантастика. Даже признанные хиты редко избегают волны хейта. Но «Соло прокачка» держится стабильно – без резких обвалов, скандальных заявлений шоураннеров и «прогрева» перед новыми сериями.

«В “Соло прокачке” по факту нет слабых мест», – настаивают обзорщики CBR, объясняя, что секрет успеха тайтла – в сочетании формы и тайминга.

Студия A-1 Pictures выдала зрелищные бои с филигранной хореографией (битва с Королем муравьев уже называют эталоном), а история Сон Джин-ву предлагает чистое, почти олдскульное удовольствие от стремительного «прокачивания» героя.

Без перегруженного лора и бесконечных страданий – это ли не сказка?

Проект оказался идеально встроен в запрос аудитории: мощный главный герой, стабильное качество и визуал, который хочется пересматривать в нарезках. И если тренд сохранится, рекорд «Соло прокачки» действительно станет историческим.

Ранее мы также писали: Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится

Фото: Кадры из аниме «Поднятие уровня в одиночку», «Ван-Пис», «Атака титанов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
