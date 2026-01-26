В соцсетях тренд на 2016-й, а мы выяснили, чем он был знаменателен для мира кино: вспомните — прослезитесь

В соцсетях — бум ностальгии по 2016 году. Пользователи выкладывают старые фото, вспоминают музыку и мировые события. Чем же этот год так знаменателен для кинематографа? Мы спросили у Александра Голубчикова, главного редактора онлайн-журнала «FILMZ.RU: настоящее кино».

По его словам, 2016-й был не просто удачным годом — он стал частью последнего «золотого» пика Голливуда. Вместе с 2017, 2018 и предпандемийным 2019-м эти четыре года образовали эпоху максимальных кассовых сборов.

«В 2018-м был абсолютный пик, — отмечает Голубчиков. — 2019-й даже немного просел, но это была статистическая погрешность. А потом пришёл ковид и насыпал песка в отлаженный механизм. Всё полетело».

Критик объясняет нынешнюю волну ностальгии простой арифметикой: с 2016-го прошло ровно десять лет — достаточная дистанция, чтобы смотреть на прошлое сквозь розовую дымку.

«Трава была зеленее, солнце ярче, кино — громче», — иронизирует он.

По мнению Голубчикова, после 2020-го в большом кино «ничего толком не произошло». Блокбастеры, которые мы видим сейчас («Дюна», «Топ Ган: Мэверик», «Барби»), были задуманы и запущены ещё до пандемии. Они — «лебединая песня», новые картины — провал.

«Не зародилось ни одной свежей трендовой франшизы. Выходит только "Майнкрафт" и подобное гиковское кино. Всё умерло».

Таким образом, ностальгия по 2016-му — это не просто тоска по конкретным фильмам вроде «Дэдпула», «Первого мстителя: Противостояния» и других хитов. Это тоска по эпохе, когда индустрия была на подъёме, регулярно рождала хиты и казалось, что дальше будет только лучше.