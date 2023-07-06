В соцсетях и в реальной жизни: вот как фигура Гоар Аветисян выглядит без фотошопа

Несколько лет назад Гоар Аветисян удивила поклонников, отправившись на пластическую операцию. После нескольких лет диет и тренировок она решилась на липосакцию, так как не могла самостоятельно добиться нужных результатов.

Хирурги не оставили в беде звезду социальных сетей и превратили ее в совершенно другого человека. Гоар активно рассказывала своим фанатам, как проходит реабилитацию и что делает для сохранения своей фигуры. Однако не так давно оказалось, что эти публикации далеки от правды.

Как заметили внимательные подписчики, Гоар активно ретуширует собственные снимки. При помощи фотошопа в своих аккаунтах она убирает лишние килограммы, но на фотографиях своих близких ей не удается подкорректировать фигуру.

«Ужасно — сделать кучу операций, но так и остаться толстой, потому что много ест», «Она в редакторах делает себя размера S...», «Мда. Продает свои курсы похудения, а сама фотошопит фигуру», — негодуют подписчики.

Сама Гоар при этом пока никак не прокомментировала нападки поклонников. Она продолжает рассказывать о своем преображении и том, насколько сложным быть ее путь к идеальной фигуре.