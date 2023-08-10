В смерти Веры Васильевой есть как минимум одна странность: проговорилась дочь

Актриса Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет. Смерть звезды Театра сатиры стала большой неожиданностью не только для ее близких, но и для многочисленных поклонников, ведь до последнего артистка появлялась на сцене.

Как призналась приемная дочь Васильевой Дарья Милославская, ее мать не жаловалась на проблемы со здоровьем. Еще несколько дней назад она отдыхала на даче вместе с родными, качалась на качелях и наслаждалась летней природой.

Но смерть близкой подруги, актрисы Юлии Борисовой, которая ушла из жизни в этот вторник, заметно подкосила состояние Васильевой. По словам Милославской, это точно не совпадение, что актрисы скончались практически в один день, ведь их связывало многолетнее общение.