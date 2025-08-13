Меню
В «Служу Советскому Союзу» Устюгов нашел один момент, способный оскорбить ветеранов: извиниться согласился при одном условии

13 августа 2025 09:25
Лента считается одной из самых худших экранизаций событий Великой отечественной. 

Телефильм «Служу Советскому Союзу!» стал одной из самых спорных картин 2010-х — и дело даже не в сюжете про лагерников, оказавшихся на войне. Показ ленты в День памяти и скорби 22 июня вызвал такую реакцию у министра культуры Владимира Мединского, что проект мгновенно превратился в объект политического спора.

Ответ на критику Мединского

Когда министр культуры направил письмо на НТВ с просьбой перенести показ, чтобы не оскорбить ветеранов, Александр Устюгов ответил в одном из интервью следующее:

«Если есть хоть один ветеран, которого это оскорбило, пусть он скажет чем, я извинюсь. Единственный момент, который может задеть, — это бегство нквдэшников из лагеря».

О дальнейшей судьбе показа режиссёр тогда не знал. Но добавил с иронией:

«Спасибо большое министру культуры за пиар».

История и основа сюжета

Лента снята по роману Леонида Менакера «Обед с дьяволом». В центре — заключённые и начальство лагеря, столкнувшиеся с немцами в июне 1941 года.

Сам Устюгов называл картину «довольно сдержанной» и не понимал, почему откровенная антисоветская клюква вдруг стала объектом масштабного политического скандала.

Роль, которую так и не сыграл

До того как в кресле режиссёра утвердили Устюгова, ему предлагали роль Донцова. Но автор книги был категорически против:

«С такой рожей на писателя я не тяну», признавался режиссер на форуме.

Про то, насколько плохой вышла лента, мы писали в отдельном материале. «10 Солженицыных из 10»: Устюгов мечтал снять свой «Штрафбат», но зрители оценили военный фильм на 2,2.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Служу Советскому Союзу!» (2012)
Игорь Мустафин
