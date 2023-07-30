В «Служебном романе» засветили охраняемый секретный объект: как цензура пропустила

Во время работы над «Служебным романом» Эльдар Рязанов уделил особое внимание мелочам. Так, чтобы кабинет начальницы Калугиной выглядел максимально натурально, помещение снабдили настоящим компьютером. За редкое по тем временам устройство пришлось отдать целых 438 тысяч рублей. На эти баснословные деньги можно было купить огромное число автомобилей «Волга».

ЭВМ, «снявшаяся» в легендарной комедии, считалась охраняемым секретным объектом. Каждый вечер после съемок компьютер возвращали в министерство, затем привозили обратно на площадку. Удивительно, как бдительные советские цензоры проморгали в фильме эпизоды с ценнейшей ЭВМ, которая подлежала государственной охране.

До сих пор ведутся споры о том, каким именно компьютером пользовалась Людмила Прокофьевна. Кто-то полагает, что у Калугиной стоит Apple II, вышедший в один год с кинокартиной. Однако ближе к истине другая точка зрения. Калугина, скорее всего, пользовалась терминалом венгерского производства Videoton-340.