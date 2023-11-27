В «Служебном романе» об этом ни слова: почему жена Новосельцева бросила его и детей

Разводы в Советском Союзе случались, хоть и не слишком часто. Но детей обычно оставляли с матерью. Однако в фильме «Служебный роман» ситуация противоположная: Новосельцев воспитывает наследников сам.

О судьбе его супруги, Лизы Леонтьевой, в картине нет никаких подробностей. Чтобы узнать, куда она исчезла и почему мужчина стал единственным опекуном, можно обратиться к первоисточнику — пьесе «Сослуживцы».

В ней информации чуть больше. Оказывается, бывшая товарищ Новосельцева, родив детей, вернулась на работу. Статистическое учреждение через некоторое время посетил ревизор.

Ему понравилась Лиза, вспыхнул роман, и женщина бросила скучного мужа. Новому супругу чужие дети оказались не нужны. Поэтому Анатолий Ефимович вынужден выполнять родительские функции в одиночестве.