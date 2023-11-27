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В «Служебном романе» об этом ни слова: почему жена Новосельцева бросила его и детей

27 ноября 2023 08:15
В «Служебном романе» об этом ни слова: почему жена Новосельцева бросила его и детей

Мужчина вынужден справляться сам. 

Разводы в Советском Союзе случались, хоть и не слишком часто. Но детей обычно оставляли с матерью. Однако в фильме «Служебный роман» ситуация противоположная: Новосельцев воспитывает наследников сам.

О судьбе его супруги, Лизы Леонтьевой, в картине нет никаких подробностей. Чтобы узнать, куда она исчезла и почему мужчина стал единственным опекуном, можно обратиться к первоисточнику — пьесе «Сослуживцы».

В ней информации чуть больше. Оказывается, бывшая товарищ Новосельцева, родив детей, вернулась на работу. Статистическое учреждение через некоторое время посетил ревизор.

Ему понравилась Лиза, вспыхнул роман, и женщина бросила скучного мужа. Новому супругу чужие дети оказались не нужны. Поэтому Анатолий Ефимович вынужден выполнять родительские функции в одиночестве.

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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