В «Слове пацана» еще цветочки: вот какими были советские подростковые банды на самом деле

Картина «Слово пацана. Кровь на асфальте» стала самым хитовым сериалом уходящего года. Творение Жоры Крыжовникова заставило многих вспомнить о тяжелых временах и разгуле преступности. В 80-х молодежные банды терроризировали горожан, а десятилетие спустя хулиганы переквалифицировались в отпетых преступников.

На излете Советского Союза появилось множество подростковых группировок, устраивавших массовые побоища. В Казани некоторые подростковые банды насчитывали до 300 человек: основной костяк составляли школьники 13-14 лет. Мальчишки не просто дрались, но и обзаводились огнестрельным оружием, в том числе зарубежного производства.

Группировки представляли собой преступные сообщества с четкой иерархией, в которых за любые проступки жестоко наказывали. Ребята обзаводились угнанными мотоциклами и совершали набеги на крупные города, такие как Москва и Горький.