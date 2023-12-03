В «Слове пацана» еще цветочки: вот какими были советские подростковые банды на самом деле
Их боялся весь СССР.
Картина «Слово пацана. Кровь на асфальте» стала самым хитовым сериалом уходящего года. Творение Жоры Крыжовникова заставило многих вспомнить о тяжелых временах и разгуле преступности. В 80-х молодежные банды терроризировали горожан, а десятилетие спустя хулиганы переквалифицировались в отпетых преступников.
На излете Советского Союза появилось множество подростковых группировок, устраивавших массовые побоища. В Казани некоторые подростковые банды насчитывали до 300 человек: основной костяк составляли школьники 13-14 лет. Мальчишки не просто дрались, но и обзаводились огнестрельным оружием, в том числе зарубежного производства.
Группировки представляли собой преступные сообщества с четкой иерархией, в которых за любые проступки жестоко наказывали. Ребята обзаводились угнанными мотоциклами и совершали набеги на крупные города, такие как Москва и Горький.