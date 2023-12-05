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В скромном малыше не узнали: вот какой была первая роль Серебрякова еще до «Вечного зова»

5 декабря 2023 13:45
В скромном малыше не узнали: вот какой была первая роль Серебрякова еще до «Вечного зова»

Прославился на всю страну в 16 лет.

В наши дни Алексей Серебряков является одним из наиболее востребованных российских артистов. Звезда картин «Афганский излом», «Бандитский Петербург», «Штрафбат» и «Жмурки», он начал карьеру в далеких 1970-х и с тех пор не сходит с экранов, ежегодно снимаясь в новых фильмах.

Знаменитым актер стал еще в юношестве. Узнавать на улицах белокурого паренька начали после премьеры «Вечного зова». Однако до съемок в легендарной семейной саге молодой человек успел засветиться в драме Владимира Краснопольского и Валерия Ускова «Отец и сын», где ему досталась роль Алексея в детстве.

Серебряков рос в обычной московской семье и посещал класс баяна, не помышляя славе. Однажды фото юного музыканта увидел ассистент режиссера и пригласил его в картину благодаря сходству с исполнителем главной роли Вадимом Спиридоновым. Именно после такого яркого кинодебюта актер и попал в «Вечный зов». В скромном малыше не узнали: вот какой была первая роль Серебрякова еще до «Вечного зова»

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Отец и сын» (1979)
Алла Новикова
Алла Новикова
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