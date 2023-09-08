В «Сказке о потерянном времени» была сцена, вошедшая в историю: вот о чем речь

Детский фильм «Сказка о потерянном времени» вышел на экраны в 1964 году. В основу картины легла сказка Евгения Шварца о детях, которые не ценили по достоинству свои юные годы. Сегодня экранизация выглядит простой и наивной, но по советским меркам там были использованы передовые спецэффекты.

По сюжету четыре злых волшебника решили вернуть себе молодость, забрав ее у тех, кто не понимал ценности прожитых лет. Жертвами колдунов становятся несколько школьников. Превращаясь из стариков в детей, злодеи расставались с сединой, морщинами и другими признаками возраста. А у лысого Андрея Андреевича отрастали новые волосы.

Эту роль исполнил Георгий Вицин. Чтобы сделать правдоподобные кадры, на артиста надели специальный парик. Волосы можно было подтянуть сзади и спрятать их внутри. Затем на монтаже запись пустили в обратном порядке, чтобы шевелюра на голове актера появлялась и увеличивалась.