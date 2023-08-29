В скандале с отчеством Пугачевой поставили жирную точку: всплыли «секретные» документы

Теперь сомнений быть не должно.

Последнюю неделю российская общественность обсуждает неожиданно вскрывшиеся факты об Алле Пугачевой. Оказывается, Примадонна всех обманывала и представлялась не своим отчеством.

Тайну Пугачевой раскрыла актриса Валентина Талызина. По ее словам, певица никакая не Борисовна, ведь отца Примадонны якобы звали еврейским именем Борух. Артистка сменила отчество, чтобы стать русской. Так, по крайней мере, считает Талызина.

Эта новость вызвала в Сети настоящий переполох. Поклонники Пугачевой тут же принялись искать этому подтверждение, и вот что они нашли. Им на глаза попался архивный документ с фотографией отца Примадонны. Под снимком четко прописано его имя: «Пугачев Борис Михайлович».

Документ уже распространили по Сети, и любой желающий может с ним ознакомиться. Отец Примадонны родился в 1918 году в Москве и по национальности является русским. Борис Михайлович прошел войну и был награжден медалью за боевые заслуги.