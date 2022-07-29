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В скандале на борту самолета поставили точку: Волочкова все объяснила

29 июля 2022 17:10
В скандале на борту самолета поставили точку: Волочкова все объяснила

Экс-балерина призналась, зачем решила показать грудь сотрудникам полиции.

Полтора года назад Анастасия Волочкова угодила в крупный конфликт. На борту самолета, в котором бывшая артистка балета возвращалась с отпуска на Мальдивах, разгорелся скандал. Она поссорилась со стюардами, просившими ее надеть медицинскую маску на лицо, как того требовали правила поведения во время пандемии. После посадки Анастасию передали в руки полицейских в аэропорту. И перед ними артистка внезапно решила оголиться, показав мужчинам грудь. Шокированные стражи правопорядка молча отпустили звезду и не стали выписывать ей штраф за дебош на борту.

Сейчас в скандале поставили точку. Волочкова объяснила свое поведение в беседе с Отаром Кушанашвили в YouTube-шоу «Поясни За». По ее словам, она устала после длительного перелета и была возмущена действиями полицейских, которые рылись в ее сумке и отобрали телефон. Ей пришла в голову мысль, что сотрудники, возможно, ни разу не улетали из этого аэропорта на отдых и просто не понимают ее счастья. Да и форм, как у балерины, полицейские тоже никогда не встречали, была уверена она.

«Пришлось показать, они не видели такой красоты», — заявила артистка.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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