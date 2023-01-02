В Синтии Ротрок больше не узнать королеву боевиков: посмотрите, что с ней стало

Синтия Ротрок прославилась на весь мир благодаря участию в десятках боевиков. С юности артистка профессионально занималась восточными единоборствами, что позволило ей покорить продюсеров и сделало звездой сначала в странах Азии, а после и по всему миру.

Пик карьеры Синтии пришелся на конец 80-х и начало 90-х. В то время в год выходило сразу несколько картин с ее участием, а многие девочки мечтали быть похожими на нее. Однако рождение дочери в 1999-м заставило ее на время покинуть Голливуд.

Небольшая пауза оказала весьма негативное влияние на карьеру Ротрок. После родов она уже не получала предложений от продюсеров и не участвовала в громких проектах. Лишь изредка ее можно было увидеть в низкобюджетных фильмах или сериалах, где она появлялась на второстепенных ролях.

Сейчас же артистка занята развитием своей сети школ боевых искусств. Она руководит несколькими отделениями и проводит мастер-классы, на которых делится мастерством. Новости Ротрок рассказывает в своих социальных сетях, за которыми следят больше 40 тысяч подписчиков. Как отмечают фанаты, внешность звезды «Удивительных странствий Геракла» заметно изменилась за последние годы, поэтому она больше не может похвастаться красотой, которой покоряла фанатов по всему миру.