В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»

Сказку об Аладдине экранизировали много раз. В Союзе это сделали еще в 1966 году. Именно тогда в прокат вышел фильм «Волшебная лампа Аладдина» с Додо Чоговадзе и Борисом Быстровым в главных ролях.

В США наибольшую известность получил мультфильм, выпущенный студией Уолта Диснея в 1992 году. В мире он тоже очень популярен, хотя в арабских странах к нему относятся критически.

В этой анимационной картине один из главных героев, джинн, сделан синим. А в советской сказке он красный.

Диссонанс удивлял многих зрителей, которые видели и то, и другое произведение. На самом деле, именно версия из СССР более правильная.

Согласно арабским верованиям, джинны были созданы из пламени. Режиссер Б.В. Рыцарев выбрал алый цвет, чтобы показать их причастность к огню и проявить уважение к чужой культуре.

В студии «Дисней» предпочли уделить внимание визуальным эффектам. Ведь синий персонаж на фоне бледной пустыни выглядит ярко. А еще он ассоциируется с «хорошими» героями, в то время, как красный — с «плохими».