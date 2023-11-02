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В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»

2 ноября 2023 15:50
В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»

Присмотритесь к джинну. 

Сказку об Аладдине экранизировали много раз. В Союзе это сделали еще в 1966 году. Именно тогда в прокат вышел фильм «Волшебная лампа Аладдина» с Додо Чоговадзе и Борисом Быстровым в главных ролях.

В США наибольшую известность получил мультфильм, выпущенный студией Уолта Диснея в 1992 году. В мире он тоже очень популярен, хотя в арабских странах к нему относятся критически.

В этой анимационной картине один из главных героев, джинн, сделан синим. А в советской сказке он красный.

Диссонанс удивлял многих зрителей, которые видели и то, и другое произведение. На самом деле, именно версия из СССР более правильная.

Согласно арабским верованиям, джинны были созданы из пламени. Режиссер Б.В. Рыцарев выбрал алый цвет, чтобы показать их причастность к огню и проявить уважение к чужой культуре.

В студии «Дисней» предпочли уделить внимание визуальным эффектам. Ведь синий персонаж на фоне бледной пустыни выглядит ярко. А еще он ассоциируется с «хорошими» героями, в то время, как красный — с «плохими».

Фото: Кадр из фильма «Волшебная лампа Аладдина» (1966), кадр из мультипликационного фильма «Аладдин» (1992)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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