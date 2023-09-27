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Киноафиша Статьи В шоу Гузеевой: кем работает младшая дочь Михалкова от манекенщицы

В шоу Гузеевой: кем работает младшая дочь Михалкова от манекенщицы

27 сентября 2023 10:00
В шоу Гузеевой: кем работает младшая дочь Михалкова от манекенщицы

Зрителей ожидает новый проект.

Семья Михалковых привыкла быть на виду. Отец — культовый режиссер, мать — красавица-модель, старший сын — ресторатор, младший — кинорежиссер, а вот обе дочери стали актрисами. Надежда Михалкова не так часто мелькает на телеэкранах. Правда, вскоре звездной наследнице предстоит новый виток в карьере.

Дочь знаменитого постановщика станет судьей на музыкальном шоу «Перепой звезду!», премьера которого назначена на октябрь. Компанию Михалковой составят Лариса Гузеева, Егор Кончаловский, Петр Дранга и Денис Казанский. Членам жюри предстоит оценить выступления простых людей, которые будут соревноваться с титанами шоу-бизнеса.

Со звездами схлестнутся представители различных профессий — врачи, слесари, учителя, почтальоны и другие. Согласно правилам, первый куплет исполняет участник «из народа», а второй — знаменитость. Третий конкурсанты поют совместно. Никаких репетиций до съемок не предполагается.

Фото: Petrov Sergey, news.ru/globallookpress.com, unsplash.com, @skazhigordeevoy / youtube.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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