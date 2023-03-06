В шоу был актер: скромница Саша из «Беременна в 16» показала лицо мужа (фото)

Раннее материнство стало для участницы «Беременна в 16» Александры Смирновой тяжелым испытанием. Скромная девушка мечтала стать дизайнером, однако в ее планы вмешалась беременность.

После девятого класса она устроилась уборщицей в офис, чтобы не сидеть на шее у матери. Там-то девушка и познакомилась с Вячеславом, которому на тот момент было 34 года. Между ними возникла симпатия. Так начался их роман, а вскоре Смирнова забеременела. Слава, к ее удивлению, обрадовался и сделал своей возлюбленной предложение. Свадьбу сыграли уже после рождения дочери.

В последней сцене данного эпизода зрители узнали, что роль Славы исполнил актер с согласия Сашиного супруга. Не так давно подписчики Смирновой увидели, как выглядит «оригинал».

Девушка поделилась семейным фото в соцсетях, чем немало удивила своих поклонников. Большинству настоящий Слава совсем не понравился: «Ну, вот, тот-то был красавчиком», «В отцы ей годится», «Понятно, почему этот Слава не захотел сниматься в шоу, с таким-то лицом».