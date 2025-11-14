В шоке даже Кэмерон: бюджет «Аватара 2» подсчитали лишь годы спустя – сумма перевалила за $1 000 000 000 (и это без учета зарплат!)

Триквел, впрочем, будет стоить меньше.

Казалось бы, после беспрецедентного успеха первого «Аватара» Джеймс Кэмерон мог позволить себе всё. Но даже его амбиции меркнут перед суровой реальностью кинобизнеса. Оказывается, бюджет сиквела, «Аватар: Путь воды», оказался не просто большим, а астрономическим – свыше миллиарда долларов.

А теперь просто представьте, во сколько студии обошлось «Пламя и пепел».

По данным авторитетного издания Collider, изначальные цифры были куда скромнее. Когда студия давала зелёный свет сиквелам, бюджет каждого из них оценивался примерно в $250 миллионов. Однако итоговая смета второго фильма оказалась в пять раз больше.

Детальный разбор расходов показывает шокирующую картину:

$400 млн – непосредственно производство.

– непосредственно производство. Ещё $400 млн – маркетинг и реклама.

– маркетинг и реклама. $112 млн – накладные + остаточные расходы.

– накладные + остаточные расходы. $300 млн – зарплаты актёрам и съёмочной группе.

Сам Кэмерон называл этот проект «худшим бизнес-кейсом в истории кино». Главной статьёй расходов стали революционные подводные съёмки.

Компания Weta FX потратила полтора года только на разработку технологии для подводного motion-capture, чего до этого никто не делал.

Так что за фантастические пейзажи Пандоры и реализм подводного мира зрители должны сказать «спасибо» не только гению Кэмерона, но и его умению убедить студию вложить в проект сумму, сравнимую с годовым бюджетом небольшой страны.

Остаётся надеяться, что окупаться следующие части франшизы будут так же успешно.

