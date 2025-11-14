В шоке даже Кэмерон: бюджет «Аватара 2» подсчитали лишь годы спустя – сумма перевалила за $1 000 000 000 (и это без учета зарплат!)

Меню
14 ноября 2025 10:52
Триквел, впрочем, будет стоить меньше.

Казалось бы, после беспрецедентного успеха первого «Аватара» Джеймс Кэмерон мог позволить себе всё. Но даже его амбиции меркнут перед суровой реальностью кинобизнеса. Оказывается, бюджет сиквела, «Аватар: Путь воды», оказался не просто большим, а астрономическим – свыше миллиарда долларов.

А теперь просто представьте, во сколько студии обошлось «Пламя и пепел».

По данным авторитетного издания Collider, изначальные цифры были куда скромнее. Когда студия давала зелёный свет сиквелам, бюджет каждого из них оценивался примерно в $250 миллионов. Однако итоговая смета второго фильма оказалась в пять раз больше.

Детальный разбор расходов показывает шокирующую картину:

  • $400 млн – непосредственно производство.
  • Ещё $400 млн – маркетинг и реклама.
  • $112 млн – накладные + остаточные расходы.
  • $300 млн – зарплаты актёрам и съёмочной группе.

Сам Кэмерон называл этот проект «худшим бизнес-кейсом в истории кино». Главной статьёй расходов стали революционные подводные съёмки.

Компания Weta FX потратила полтора года только на разработку технологии для подводного motion-capture, чего до этого никто не делал.

Так что за фантастические пейзажи Пандоры и реализм подводного мира зрители должны сказать «спасибо» не только гению Кэмерона, но и его умению убедить студию вложить в проект сумму, сравнимую с годовым бюджетом небольшой страны.

Остаётся надеяться, что окупаться следующие части франшизы будут так же успешно.

Ранее мы писали: Поле битвы - Земля: в этих живописных уголках планеты Кэмерон снял «Аватар: Пламя и пепел»

Фото: Кадр из фильма «Аватар 2: Путь воды» (2022)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
