В шоке были все: мать 22 детей на «Модном приговоре» изменили до неузнаваемости

Валентина Ефанова из Липецка превратилась из Золушки в королеву за 49 минут.

43-летняя липчанка счастливо живет в браке и воспитывает 8 своих детей и 14 приемных. Такое большое семейство требует неустанной заботы, поэтому на себя женщине не всегда хватает времени. Валентина носила мешковатые юбки и рубашки оверсайз.

Появившись на подиуме, Валентина даже не сразу узнала себя в отражении в зеркале. Вместо однотонных вещей свободного кроя — блестящий фиолетовый пиджак с сумочкой в тон. Праздничный образ дополняла синяя юбка-карандаш и черные ботильоны.

Невзрачные цвета, характерные для гардероба Валентины, стилисты заменили на яркие акценты — например, пальто в клетку или желтые ботинки. Сиреневое платье с завышенной талией скрадывало недостатки фигуры и выгодно подчеркивало светлую кожу и цвет волос.

«Мы хотим, чтобы „Модный приговор“ помог нашей мамуле почувствовать себя королевой!» — говорили дети Валентины до начала эфира.

Судя по комментариям близких Ефановой после перевоплощения, с этой задачей эксперты передачи отлично справились.