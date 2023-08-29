В школу можно не ходить, русский язык не так уж важен: вот где учатся дети российских звезд

Многие знаменитости стараются скрыть жизнь своих наследников от внимания публики. В социальных сетях они рассказывают о совместных отпусках или прогулках в выходные. Однако тщательно стараются скрыть учебные заведения, в которых учатся их дети.

Например, Оксана Самойлова и Джиган отдали двух своих дочек, Лею и Ариелу, в частную школу Барвихи. Там девочки учатся сразу по двум программам: русской и английской. И большинство предметов преподается как раз на английском языке. Помимо этого, в школе возможен и вариант удаленного обучения. Ученики слушают уроки и делают домашние задания у компьютера, что позволяет знаменитой семье так часто путешествовать.

Довольны своей школой и Владимир Пресняков с Натальей Подольской. Их сын Артемий учится в образовательном учреждении полного дня. После уроков он делает домашние задания вместе с преподавателями, ходит на секции, а вечера проводит со своими родителями.

А дети Аллы Пугачевой теперь учатся в израильской школе King Solomon School, обучение в которой стоит, как пишут СМИ, чуть больше полутора миллионов в год. Уроки у Гарри и Лизы проходят на английском и иврите, а после окончания учебы они получат диплом международного бакалавриата, который позволит им учиться во многих университетах мира.

Другие знаменитости также отдают своих наследников в элитные школы. И в каждой за их безопасностью следит охрана, ученики окружены заботой, а уроки нередко проходят на иностранных языках.