В школе с этой девочкой отказывались общаться: она выросла и утерла всем нос (фото)

В детстве Джессике Гейген пришлось несладко. Ровесники считали рыжеволосую девочку гадким утенком и постоянно травили ее, тем самым превратив жизнь подростка в кошмар.

Доходило до того, что в школе Гейген не могла обедать вместе с другими учениками в столовой. Чтобы не слышать оскорбления в свой адрес, Джессика пряталась в туалете. О том, чтобы завести друзей, не могло быть и речи — одноклассники отказывались общаться с девочкой-изгоем.

Но время шло, Гейген выросла и утерла всем нос. О Джессике заговорили после того, как она одержала победу в конкурсе красоты и завоевала титул «Мисс Англия». Впервые за 94-летнюю историю этого состязания победу в нем присудили не брюнетке, шатенке или блондинке, а рыженькой.

Джессика призналась, что эта корона многое для нее значит. Своим примером она хотела показать, что все меняется: если сегодня ребенок — жертва травли, то уже завтра его жизнь может стать совсем другой. По уверению Гейген, важно не опускать руки и верить в свой успех.