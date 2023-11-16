В школе девочку-жирафа обходили стороной: она выросла и заткнула всех за пояс

Холли сильно обижали в школе. Жираф считался не самым обидным прозвищем, которое давали ей одноклассники. Все из-за аномально высокого роста. Девочка была выше всех сверстников и даже выше учителей мужского пола.

Казалось, что жизнь ее всегда будет полна унижений и тычков. Но время прошло. Гадкий утенок вырос в прекрасного лебедя, и этот лебедь прославился на весь мир.

Сегодня Холли — известная модель и признанная красавица. Журналистам в интервью девушка рассказывает, что чувствует себя как никогда красивой. И не мудрено. Теперь модель ловит на себе восхищенные взгляды прохожих. Ведь ее ноги — это произведение искусства.

«Особенно часто со мной хотят познакомиться молодые люди, которые обожают красивые длинные ноги!» — делится девушка в соцсетях.

И здесь есть на что посмотреть. Длина ног Холли — 125,7 см, что является зафиксированным рекордом в Книге Гиннеса. Интересно, как сильно сейчас завидуют популярной модели злопыхатели, которые дразнили ее Жирафом.