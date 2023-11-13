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В шкафу этим вещам не место: вот в каких нарядах дамы за 50 смотрятся нелепо

13 ноября 2023 09:00
В шкафу этим вещам не место: вот в каких нарядах дамы за 50 смотрятся нелепо

Стилисты их превозносят, и напрасно.

Искать свой стиль в одежде можно в любом возрасте. Даже 50-летний юбилей — не повод прекращать эксперименты.

Но пробовать новое и следовать модным тенденциям все же стоит с осторожностью. Иначе есть вероятность одеться не красиво, а нелепо.

Рекомендуется хорошо подумать, прежде чем облачаться в трендовую многослойность. Стиль «гранж», объемные худи и свитшоты, куртки и жилетки — все это хорошо выглядит на юных девушках. На зрелых дамах такие наряды смотрятся странно, будто с чужого плеча.

Открывающие живот топы и рискованное мини лучше оставить для дома. Хорошую фигуру всегда можно продемонстрировать супругу или возлюбленному. Но для работы или выхода в свет стоит отдать предпочтение более спокойным образам. Хочется подчеркнуть формы — можно надеть юбку-карандаш, будет только красивее.

Большая сумка, с которой так удобно заходить в магазин, прибавляет к любому возрасту 10 лет. Отказываться от моделей вроде «хобо» не надо, но носить только их — тоже. Маленьким клатчам и ридикюлям тоже может найтись место в гардеробе.

Фото: Фотобанк - Legion-Media
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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