В «Шерлоке Холмсе» долгие годы не замечали вопиющую глупость: виноват американец

Каноничный образ Шерлока Холмса известен каждому его фанату: кепи, трубка, знаменитый плащ с пелериной. Кажется, что иначе знаменитый сыщик выглядеть просто не может. Однако позже выяснилось, что такая одежда для жителя Лондона совершенно не подходила

Еще в конце 1890-х годов, после того как Артур Конан Дойл «похоронил» своего героя на дне Рейхенбахского водопада, не желая продолжать историю, к писателю обратился американец Уильям Джиллет, пожелавший адаптировать образ Холмса для своей пьесы. Конан Дойл, которому Холмс за эти годы изрядно надоел, в ответ разрешил делать с этим образом «что угодно». Именно благодаря этому авторскому разрешению и появился тот самый Шерлок в плаще и кепи, которого знают все фанаты.

Но дело в том, что в те годы человек, разгуливающий по улицам викторианского Лондона в таком виде, у правильного британца вызвал бы или безудержный смех, или нешуточное подозрение. Например, знаменитая кепка предназначалась вовсе не для большого города, а для сельской местности, чтобы голове было теплее. А плащ сыщика, который в те годы назывался инвернесским, вообще предназначался не для погони за преступниками, а для охоты и долгих прогулок — опять же за городом.