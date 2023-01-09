В шаге от развода: ахнете, с кем прожил 45 лет Дэнни ДеВито (фото)

Дэнни ДеВито — один из ярчайших актеров Голливуда. Его трудно назвать красавцем, но это не помешало ему покорить и разбить сердце одной женщины.

ДеВито познакомился с Реей Перлман еще в начале 70-х годов. Она тоже была актрисой и активно снималась в кино. Примечательно, что за свою роль в теселерисале «Веселая компания» Перлман получила аж четыре награды «Эмми».

Роман между двумя харизматичными актерами вспыхнул моментально, а уже через две недели после его начала они стали жить вместе. Но пара не торопилась скреплять отношения узами брака. Лишь в 1982 году ДеВито расписался с Перлман, когда она забеременела. Позднее в их браке родилось еще двое детей.

Ничто не предвещало беды, но в 2012 году супруги решили расстаться, прожив вместе больше 40 лет. По слухам, причиной стали постоянные измены ДеВито. Позже они снова сошлись, но в итоге опять расстались в 2017 году. Актеры до сих пор не расторгли брак официально, хотя находятся на волоске от развода.

Глядя на Перлман, ее, как и Де Вито, нельзя назвать красоткой. Видны следы пластики, причем не самой удачной. Вполне возможно, что актер решил найти пассию помоложе.