В шаге от провала: что спасло вторую часть фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Фильм «Старые песни о главном 3» вышел на экраны в далеком 1998 году и стал продолжением легендарной советской ленты «Иван Васильевич меняет профессию». В картине снимались все те же артисты, которые работали с Леонидом Гайдаем, за исключением Савелия Крамарова. Несмотря на это, проект чуть было не стал главным разочарованием года.

По сюжету ленты герои, чтобы найти царя Ивана Грозного, пожелавшего больше не править государством, а строить актерскую карьеру, отправляются в путешествие по съемочным площадкам различных кинокартин и музыкальных клипов. Таким образом, зрители могли наблюдать за любимыми артистами, которые примерили на себя совершенно новые образы.

Премьера проекта на федеральном канале должна была стать главным украшением новогодней ночи. Однако за один день до выхода в эфир выяснилось, что фонограмма фильма полностью стерта. Чтобы исправить ситуацию, 31 декабря пришлось заново сводить звук. Вот только это оказалось не так-то просто.

Для работы был необходим специальный магнитофон, который имелся только в «Останкино», где все двери уже были закрыты и опечатаны: до Нового года в восточных регионах оставалось всего полтора часа. Тогда Константину Эрнсту пришлось выбить дверь ногой, чем он и спас вторую часть фильма «Иван Васильевич меняет профессию» от, казалось бы, неминуемого провала. Трансляцию на Дальнем Востоке сдвинули на пару часов, но она все-таки состоялась.