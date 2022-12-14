В шаге от нелепой гибели: произошедшее с Карлом III повергнет в шок

Принц Чарльз, а ныне король Великобритании Карл III, мог никогда не взойти на престол. Жизнь монарха едва не оборвалась в 1988 году, когда, казалось бы, ничто не предвещало беды.

Каждый год старший сын Елизаветы II отправлялся на швейцарский горнолыжный курорт. Во время одной из таких поездок в Альпы Чарльз и оказался в шаге от нелепой гибели.

Поскольку наследник престола был довольно опытным лыжником, он вывел свою группу на одну из самых сложных трасс, размещенную на горе Готшнаграт. Дело было в марте, и предупреждение о сходе лавин еще не утратило своей силы. Есть версия о том, что именно Чарльз вместе с его другом Хью Линдси и другими туристами спровоцировали сход лавины.

Большая часть группы сумела избежать прямого столкновения с разбушевавшейся природной стихией, но не Линдси. Он трагически погиб, сорвавшись на 600 метров вниз по склону. Принц Чарльз тяжело переживал эту утрату. Позднее он признался, что чувствовал вину за все случившееся, а в особенности — за свое спасение. «Мне все еще сложно понять, почему я выжил, а он нет», — подчеркнул король в одном из своих писем.