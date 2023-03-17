В шаге от кино «для взрослых»: удивитесь, какую сцену вырезали из «Неуловимых мстителей»

Трилогия Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители» имела сумасшедший успех у зрителей. Однако фильм мог легко попасть под категорию «кино для взрослых», если бы в него включили одну пикантную сцену.

По изначальному замыслу режиссера Валерка и Яшка должны были думать, что Ксанка — это мальчик по имени Степка. Позднее один из героев разоблачал ее, и вот каким образом. По сценарию Ксанка купалась в реке, а Яшка в этот момент подсматривал за ней.

Однако худсовет не пропустил сцену, ведь, по словам руководства, это было недопустимо, чтобы мальчик, который представлен как положительный герой, подглядывал за девушкой в такой момент. Роль Ксанки исполнила Валентина Курдюкова. Она идеально подошла для этого образа: девушка занималась спортом, обладала мальчишеским характером, была очень активной и общительной. Кроме того, внешне Курдюкова походила на Виктора Косых, который сыграл в фильме ее брата Даньку Щуся.

Когда весь состав был утвержден, худсовет выразил сомнение, что юные актеры хорошо справятся со своими ролями. Однако им удалось доказать обратное.