В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака

Американский блогер под ником Wendy разместила на своей странице фото гороскопа 1979 года, найденного ею по чистой случайности. Ее подписчики были восхищены смелостью и точностью формулировок, а также сочли это описание невероятно правдивым.

Они быстро распространили гороскоп в соцсетях. Спустя два дня после публикации запись набрала 500 тысяч лайков, ее репостнули 200 с лишним тысяч раз, а также к ней оставили десятки тысяч комментариев.

Рассказываем, как охарактеризовал разные знаки астролог, имени которого, увы, история не сохранила. Интернет-пользователи даже загорелись идеей найти автора этого астрологического шедевра, но, к сожалению, сделать это у них не получилось.

Овен

"Вы вспыльчивы, нетерпеливы, пренебрежительно относитесь к любым советам, а также считаете всех окружающих глупцами".

Телец

"Вы настойчивы, практичны, решительны и готовы пахать как проклятые. А окружающие считают, что вы упрямы и глупы".

Близнецы

"Вы быстро соображаете и нравитесь людям. Однако хотите, не затратив много усилий, получить от жизни все. Да вы, блин, мошенники!"

Рак

"Вы проявляете сочувствие и понимание к окружающим, но никто не отвечает вам тем же. Постоянно откладываете все на потом и в итоге оказываетесь неудачниками".

Лев

"Считаете себя прирожденным лидером, а окружающие – ничтожеством. Большинство Львов тщеславны и высокомерны, что дико бесит. Большую часть свободного времени проводят у зеркала, целуясь со своим отражение".

Дева

"Ходячая логика. Ненавидите конфликты и разногласия. Ваша мелочность вызывает настоящее отвращение у ваших друзей".

Весы

"Тонкая и артистичная натура, у которой большие проблемы с реальным миром".

Скорпион

"Худший знак во всем гороскопе. Проницателен и успешен в бизнесе, но ему нельзя доверять. Совесть у Скорпионов отсутствует напрочь, но как раз благодаря этому они достигнут больших карьерных высот".

Стрелец

"Оптимисты и энтузиасты. Искренне верят, что у них куча талантов, но на самом деле нет. Яйца выеденного не стоят".

Козерог

"Консерватор. Риска боится как огня. По сути, все Козероги – просто трусы".

Водолей

"Изобретательный и любящий все новое. Много врет и постоянно наступает на одни и те грабли".

Рыбы

"Обладают настолько большим воображением, что им постоянно мерещится, будто за ними следят. Страдают от неуверенности в себе".