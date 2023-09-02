В Сети оказалось фото тяжелобольной Заворотнюк: родные актрисы рвут и мечут

Никто не видел знаменитость уже несколько лет.

Последние годы близкие старательно скрывают Анастасию Заворотнюк от глаз публики. Артистка борется с онкологией, не дает интервью и не общается с внешним миром. Однако не так давно в распоряжении поклонников оказалась фотография знаменитости.

На снимке, сделанном камерой ГИБДД, запечатлены, предположительно, Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк. Знаменитый фигурист везет свою супругу, которая, откинув голову, находится на пассажирском кресле.

Пользователи Сети не смогли пройти мимо неожиданного кадра. Не оставила его без внимания и Анна, старшая дочь артистки. В своем блоге она осудила тех, кто поделился фотографией. По ее мнению, бесчеловечно делиться снимками тяжелобольных людей.

«Не понимаю, как люди не боятся. Все ведь под Богом ходим», — написала Анна на своей странице.

Чернышев никак не прокомментировал ситуацию. Спортсмен перестал общаться с фанатами после того, как стало известно, чем болеет его супруга, и все силы тратит на заботу о жене и на работу.