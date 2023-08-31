Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В Сети оказались редкие снимки больной Альцгеймером Тереховой

В Сети оказались редкие снимки больной Альцгеймером Тереховой

31 августа 2023 11:45
В Сети оказались редкие снимки больной Альцгеймером Тереховой

От актрисы невозможно отвести взгляд.

В этом августе Маргарита Терехова отметила свой 81-й день рождения. Ее карьера закончилась еще в 2005 году, когда актриса перестала выходить на сцену.

Всему виной оказался тяжелый недуг — болезнь Альцгеймера. С 2015 года Терехова не появляется и на публике. Источники говорят, что ее состояние остается довольно тяжелым: звезда советского экрана не узнает даже членов семьи и не помнит ничего о своих выдающихся ролях.

Анна Терехова все дни проводит у матери. В честь ее дня рождения актриса поделилась в соцсетях редкими и архивными снимками. На фото культовая «Миледи» снята будто случайно, она даже не смотрит в объектив камеры.

Подписчики Тереховой остались в восторге от таких кадров. Они отметили, что артистка была настоящей красавицей с неземной внешностью и уникальным талантом, а потому равных ей нет до сих пор.

В Сети оказались редкие снимки больной Альцгеймером Тереховой

«Красивейшая и великая актриса», «Гениальная и неповторимая», «Обожаю, каждая роль шедевральна, на ее игру можно смотреть вечно», — отметили комментаторы.

Фото: Кадр из фильма «Собака на сене» (1977), соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше