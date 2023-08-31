В Сети оказались редкие снимки больной Альцгеймером Тереховой

В этом августе Маргарита Терехова отметила свой 81-й день рождения. Ее карьера закончилась еще в 2005 году, когда актриса перестала выходить на сцену.

Всему виной оказался тяжелый недуг — болезнь Альцгеймера. С 2015 года Терехова не появляется и на публике. Источники говорят, что ее состояние остается довольно тяжелым: звезда советского экрана не узнает даже членов семьи и не помнит ничего о своих выдающихся ролях.

Анна Терехова все дни проводит у матери. В честь ее дня рождения актриса поделилась в соцсетях редкими и архивными снимками. На фото культовая «Миледи» снята будто случайно, она даже не смотрит в объектив камеры.

Подписчики Тереховой остались в восторге от таких кадров. Они отметили, что артистка была настоящей красавицей с неземной внешностью и уникальным талантом, а потому равных ей нет до сих пор.