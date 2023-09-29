В Сети обсуждают резко сдавшего Басилашвили: Фрейндлих на его фоне девочка

Пожилые советские артисты до сих пор любимы зрителями. Немногие из звезд СССР сейчас выходят на сцену и играют в кино, но актеры-ветераны и по сей день собирают овации. Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили блистают в постановке «Лето одного года». Но публика не перестает отмечать, как по-разному выглядят звезды.

Коллеги по фильму «Служебный роман» играют на сцене пожилых супругов. 89-летнему Басилашвили досталась роль Нормана Тэйера, а 88-летней Фрейндлих — Этель Тэйер. Театральные зрители считают, что для своего возраста артистка выглядит просто превосходно, тогда как ее партнер заметно сдал и постарел.