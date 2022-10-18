В Сети обнародовали видео с тяжелобольным Брюсом Уиллисом: народ не смог молчать
Близкие актера всячески помогают ему в борьбе со страшным недугом.
Несколько месяцев назад суперзвезда голливудских боевиков Брюс Уиллис объявил о завершении своей карьеры из-за серьезных проблем со здоровьем. Родные артиста рассказали, что у него диагностировали афазию — это симптом, при котором больной теряет способность распознавать обращенную к нему речь. Она возникает в результате того или иного заболевания мозга, например, инсульта, деменции или опухоли.
Накануне вторая супруга актера Эмма Уиллис, на которой звезда «Крепкого орешка» и «Последнего бойскаута» женился еще в 2009 году, опубликовала в своих социальных сетях видео с мужем и дочерьми. На кадрах Брюс Уиллис танцует с девочками, веселится и выглядит довольным жизнью.
Поклонники 67-летнего Уиллиса с радостью отреагировали на новость о хорошем состоянии их кумира.
«Очень мило! Проводите с ним столько времени, сколько сможете! Снимайте тонны видео и фотографий! Скажите ему, что мы все передавали привет!», «Вот так Брюс Уиллис наслаждается лучшими годами своей жизни... Мне становится тепло внутри, когда я смотрю на это», — писали они под опубликованным Эммой видеороликом.