В Сети обнародовали видео с тяжелобольным Брюсом Уиллисом: народ не смог молчать

Несколько месяцев назад суперзвезда голливудских боевиков Брюс Уиллис объявил о завершении своей карьеры из-за серьезных проблем со здоровьем. Родные артиста рассказали, что у него диагностировали афазию — это симптом, при котором больной теряет способность распознавать обращенную к нему речь. Она возникает в результате того или иного заболевания мозга, например, инсульта, деменции или опухоли.

Накануне вторая супруга актера Эмма Уиллис, на которой звезда «Крепкого орешка» и «Последнего бойскаута» женился еще в 2009 году, опубликовала в своих социальных сетях видео с мужем и дочерьми. На кадрах Брюс Уиллис танцует с девочками, веселится и выглядит довольным жизнью.

Поклонники 67-летнего Уиллиса с радостью отреагировали на новость о хорошем состоянии их кумира.