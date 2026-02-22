В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит

Питер Паркер изменится, а мы не увидим, как это произошло.

До премьеры нового «Человека-паука» осталось меньше полугода, а подробностей до сих пор кот наплакал. Но недавно издательство Penguin Random House случайно приоткрыло завесу тайны: в описании артбука по фильму засветился официальный синопсис.

События развернутся спустя четыре года после финала «Нет пути домой». За это время память о Питере Паркере стерлась у всех, кого он знал. Сам же герой не исчез — он продолжает патрулировать Нью-Йорк, только теперь инкогнито. Без маски дружелюбного соседа, зато с полной свободой действий.

Но спокойная жизнь долго не длится: цепочка странных преступлений выводит Паука на след тайны покрупнее, чем все, с чем он сталкивался раньше. Чтобы разобраться, придется не только выложиться физически, но и заглянуть в собственное прошлое — оно явно намерено напомнить о себе.

Режиссером назначен Дестин Дэниел Креттон, подаривший нам «Шан-Чи». Том Холланд снова в деле. А в тизерах мелькают намеки на появление Халка и Карателя.

Теперь к главному. Четыре года пропущено и это тревожный звонок. Зрителям не покажут, как Питер учился жить в одиночку, как справлялся с болью от разрыва с Эм-Джей и Недом, как вообще выживал без денег и поддержки.

Вместо этого мы, видимо, получим уже готовую, прокачанную версию героя. Такой скачок во времени часто используют, чтобы спрятать неловкость сценаристов перед сложными темами. Легче промотать трудный этап, чем честно его прожить на экране.

Остается надеяться, что «последствия прошлого» окажутся не просто громкими словами. Том Холланд не зря ведь называет фильм «перерождением». Но вопрос в другом: не станет ли этот скачок во времени попыткой избежать сложных ответов? Увидим только 31 июля 2026-го.

