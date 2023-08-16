В Сеть слили откровенный снимок Королевой: теперь ясно, за что ее любят мужчины

Наташа Королева много лет входила в списки не только самых популярных, но и самых привлекательных российских знаменитостей. Девушка отличалась ярким темпераментом и красивой фигурой. Скромницей артистка никогда не была: не единожды она соглашалась на весьма откровенные съемки для иностранных журналов для взрослых.

Посмотрев лишь на один разворот, легко догадаться, чем кроме певческого таланта ей удалось покорить сначала композитора Игоря Николаева, а затем и популярного стриптизера Сергея Глушко.

Хотя сегодня знаменитость стала одеваться и вести себя чуть скромнее, снимки все еще регулярно появляются в Сети, а сами журналы с пикантными фотографиями нередко продают на торговых площадках. На них она предстает в минимальным количестве одежды, а то и вовсе без нее. Однако ни поклонников, ни саму певицу это не смущает.