В Сеть слили фото Дианы Гурцкая без очков: фанаты взбудоражены

Диана Гурцкая никогда не появляется на публике без темных очков. Причина этого давно известна: певица лишена зрения. На днях же в Сеть слили снимки, на которых знаменитость предстала без своего неизменного аксессуара.

Кадры были обнаружены в социальных сетях, а их автором выступил фешен-художник Хвича Кварацхелия. Он поспешил уточнить, что все знают артистку нежной и хрупкой, ему же захотелось открыть и явить миру совершенно другие грани знаменитости.

Для фотосессии Диана сделала яркий макияж: ее образ получился довольно смелым и футуристичным. Увиденное немало взбудоражило интернет-пользователей, разделившихся на два лагеря.

Одни посчитали, что певица выглядит великолепно. «Сильная и космическая женщина-богиня», — подчеркнул один из поклонников. Другие же посетовали на то, что исполнительницу сильно «зафотошопили», а потому снимки представляют собой жалкое и жуткое зрелище. «Как из фильма ужасов», «Куда смотрят те, кому она доверяет?» — возмутились фанаты.