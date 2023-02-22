В сериале «Великолепный век» допущена грубейшая ошибка: как на самом деле жила любимая дочь Сулеймана

Дочь султана Сулеймана Михримах предстает перед зрителями «Великолепного века» уже в 11-й серии первого сезона. В течение всех эпизодов поклонники наблюдают взросление наследницы правителя Османской империи и сопереживают ее несчастливой любви. На самом же деле жизнь Михримах складывалась совершенно не так, как показано на экране.

Так, Михримах, судя по сериалу, была практически насильно выдана за Рустема-пашу лишь для того, чтобы приблизить его к Сулейману. Их отношения якобы не были счастливыми, поэтому вся жизнь Михримах превратилась в мучения.

Однако, как утверждают историки, на самом деле чувства Михримах и Рустема-паши были взаимны. Они вместе занимались благотворительностью и были прекрасной парой, несмотря на большую разницу в возрасте. И, когда великий визирь скончался, наследница Сулеймана так и не смогла найти себе нового мужа, прожив остаток жизни в одиночестве.

Создатели сериала предпочли показать более драматичную историю дочери Сулеймана. Они специально изменили ее жизнь, что разочаровало внимательных поклонников.