В сериале такое не покажешь: настоящая Михримах умирала в кошмарных муках – даже казнь Мустафы была милосерднее

Но поклонники турдизи на экранах этого так и не увидели.

В «Великолепном веке» смерть Михримах аккуратно вынесли за скобки по очевидным причинам. Зрителю оставили образ умной, сильной султанши, но не показали главное – как именно закончилась ее жизнь. А реальность была куда страшнее любого дворцового заговора.

Историки умалчивает о ее мучительном конце, но дают красноречивые намеки: султанша страдала от ревматоидного артрита, усиленного влажным климатом Стамбула, а в последние годы к нему добавился туберкулез.

Эти два неизлечимых для XVI века недуга создали адскую комбинацию. Каждое движение из-за артрита причиняло острую боль, а туберкулез медленно разрушал легкие.

Медленное разрушение организма, изнуряющий кашель, удушающие приступы, лихорадка, истощение – все это длилось не дни и не недели. Это было постепенное, мучительное угасание, от которого нельзя было ни спрятаться, ни избавиться.

В таком контексте даже казнь ее сводного брата, Мустафы, выглядит иначе. Его задушили тетивой лука – это была быстрая, хоть и жестокая, смерть за несколько минут. Страдания Михримах были несоизмеримо более долгими и методичными.

Михримах умерла в 57 лет, пережив боль, которая растянулась на годы. И именно эту сторону ее судьбы ни «Великолепный век», ни его сериалы-последователи предпочли не показывать – слишком она далека от романтики османского двора.