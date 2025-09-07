В сериале по «Гарри Поттеру» появится еще один забытый персонаж — теперь адаптация «Философского камня» станет логичнее

В фильмах забыли о сразу нескольких привидениях-обитателях Хогвартса, но как минимум одного из них все-таки вернут в сюжет.

Несмотря на первоначальные негативные реакции со стороны поклонников романов и фильмов о Гарри Поттере, грядущий сериал от HBO постепенно становится все более привлекательной перспективой для тех, кто больше фанатеет именно от книг.

Хотя фильмы-адаптации и получили колоссальный успех среди зрителей, без критики в их адрес все равно не обошлось — в основном за то, что из сюжета выкинули как минимум половину деталей, упомянутых в романе.

С будущим сериалом такой проблемы не возникнет, а создатели наконец позаботились о том, чтобы представить тех персонажей, о которых в фильмах фактически не было сказано и слова.

В сериале по «Гарри Поттеру» покажут Профессора Бинса

Фанатам фильмов это имя вряд ли скажет что-то конкретное, но поклонники книг точно знают, что именно Профессор Бинс в «Тайной комнате» раскрыл важную для главной троицы информацию о Волан-де-Морте.

Так, в романе Роулинг персонаж представлен как преподаватель истории магии в Хогвартсе, который последние десятилетия появлялся лишь в обличии призрака — когда-то он уснул в преподавательском кабинете и умер, а затем проснулся уже как привидение и продолжил преподавать. Когда в «Гарри Поттере и Тайной комнате» Джоан Роулинг неизвестный монстр начинает терроризировать Хогвартс, Гермиона обращается именно к профессору Бинсу, который и рассказывает ей легенду о Тайной комнате — в фильме героиня с тем же вопросом обращалась к Минерве Макгонагалл.

Решение Гермионы уточнить такой вопрос у Бинса, однако, было куда логичнее — просто потому, что в образе привидения он пробыл в Хогвартсе уже порядка столетия, а потому точно помнил о тех временах, когда еще молодой Волан-де-Морт открыл Тайную комнату, что привело к трагическим последствиям для некоторых персонажей.

В шоу также появится потерявшийся родственник семейства Уизли

Хотя до выхода первого сезона шоу остается еще пара лет, фанаты уже заранее знают, что адаптация станет более точной в отношении оригинального сюжета — еще и потому, что в шоу покажут Чарли Уизли, старшего брата Рона.

В книгах Чарли тоже не слишком часто упоминается, но зато о нем хотя бы что-то известно — в фильмах же герой появлялся лишь в одном-единственном кадре, на котором изображена фотография семейства, сделанная во время путешествия в Египет.

Ожидается, что Чарли появится именно в первом сезоне, в основу которого ляжет «Философский камень» — именно в этом романе герой вызвался помочь своему младшему брату и его новому другу Гарри Поттеру.

Кстати, к актерскому составу сериала недавно присоединился и актер из кинофраншизы — об этом мы уже рассказали здесь.