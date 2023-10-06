Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В сериале о Будулае нет ни одного цыгана в главной роли: как так вышло

В сериале о Будулае нет ни одного цыгана в главной роли: как так вышло

6 октября 2023 18:15
В сериале о Будулае нет ни одного цыгана в главной роли: как так вышло

Актеров не могли подобрать очень долго.

Сериал «Цыган» покорил сердца миллионов зрителей. История Будулая, который потерял во время войны жену и сына, а затем нашел мальчика спустя много лет, тронула каждого. Актеры так достоверно сыграли, что в настоящем таборе их приняли за своих, хотя ни одного цыгана в главных ролях не было.

Режиссер Александр Бланк с самого начала знал, что роль Клавдии в сериале исполнил Клара Лучко. Для этого персонажа нужна была казачка, а артистка не так давно блистала в фильме «Кубанские казаки». А вот подходящего Будулая пришлось поискать. Во главе угла была не национальность актера, а попадание в типаж. И с этим возникли проблемы.

В пробах участвовал и Армен Джигарханян, и артисты известного театра «Ромэн», в том числе и Николай Сличенко. Тогда уже утвержденная Лучко предложила попробовать Михая Волонтира. Молдаванину удалось стать идеальным Будулаем. Так он превратился в самого известного цыгана СССР.

Фото: Кадр из фильма «Цыган» (1979)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше