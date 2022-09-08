В сериале не показали: на какой ужас Сулейман обрек единственного брата

На экране не воплотили того, кто и в жизни всегда был в тени великого султана.

Сериал «Великолепный век» знают и любят по всему миру. История десятого султана Османской империи Сулеймана I, прозванного Великолепным, Хюррем-султан и всей большой династии Османов никого не оставила равнодушным. Но среди героев сериала почему-то не появился Увейс-паша — единственный из выживших братьев Сулеймана.

На самом деле у султана было еще трое братьев — Абдулла, Мехмед и Мурад. Но их всех, как это зачастую случалось в империи, убили еще до того, как Сулейман взошел на престол. Поэтому в живых остался лишь Увейс, которому к этому моменту едва исполнилось восемь.

После начала правления Сулейман решил отослать брата подальше от столицы, поэтому до определенного времени о нем никто не слышал. Лишь в 1535 году после завоевания Багдада султанскими войсками Сулейман назначил брата управлять городом. Увейс неплохо справился с задачей, и через 10 лет брат отправил его править уже другой провинцией — Йеменом.

Это решение стало для Увейса роковым. На своем посту он начал конфликтовать со всей местной знатью. В итоге в 1557 году заговорщики убили бейлербея в его собственном шатре. Это, кстати, очень огорчило Сулеймана Великолепного, когда тот получил известие о смерти брата.