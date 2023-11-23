В сериале «Екатерина» наврали про главного фаворита: что не так с историей Ланского

Один из последних фаворитов императрицы Екатерины II Александр Ланской занимает особое место в четвертом сезоне сериала «Екатерина». Его роль исполнил актер Сергей Новосад, который сделал любимчика государыни очень привлекательным и преданным героем.

Знакомство Екатерины и Ланского произошло во время отдыха императрицы в Царском Селе. Он был умным, обходительным и красивым молодым человеком, который смог отвлечь правительницу от мыслей о ее бывшем фаворите Римском-Корсакове.

Смерть Ланского в сериале «Екатерина. Фавориты» представлена как результат его ревности. Он принимает яд и умирает. Однако в реальности Ланской был хронически больным и умер от заболевания.

В исторических документах говорится, что он упал с лошади и серьезно повредил грудь в 1783 году. Мужчина скончался после пятидневной болезни в июне 1784 года, когда Екатерина готовила ему графский титул.

Существуют и другие версии смерти Ланского, но в сериале они не упоминаются.