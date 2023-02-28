В сериалах об этом умолчали: постыдная свадебная традиция бразильцев повергнет в шок

Бразильские сериалы не сходили с российских экранов почти 20 лет. Однако ни в одной из теленовелл не была показана весьма занятная свадебная традиция, граничащая с вопиющим бесстыдством.

Наверняка у многих бразильская свадьба ассоциируется с неудержимым весельем, яркими нарядами и веселыми песнями и плясками. Однако современные жители далеко не всегда устраивают подобные торжества, а вот одну из старых традиций многие девушки чтут по сей день.

Считается, что на свадьбу невеста не должна надевать под белое платье нижнее белье. Согласно поверью, это способствует укреплению семейной жизни. Конечно, такой поступок требует особой смелости и раскованности, зато он придает невероятное чувство уверенности в себе.

Около десяти лет назад один из политиков выступил с инициативой запретить эту постыдную традицию. Но, когда местный священник спросил его, как же будет проходить проверка невест, тот не смог найти ответ. В итоге дело замяли, и самые смелые бразильянки по-прежнему щеголяют на собственных свадьбах без нижнего белья.