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Киноафиша Статьи В сердцееда из «Дикого ангела» были влюблены все, но сейчас вы даже смотреть на него не захотите (фото)

В сердцееда из «Дикого ангела» были влюблены все, но сейчас вы даже смотреть на него не захотите (фото)

20 июня 2023 09:45
В сердцееда из «Дикого ангела» были влюблены все, но сейчас вы даже смотреть на него не захотите (фото)

Не так давно артист отметил 51-летие.

Факундо Арана влюбил в себя весь мир после выхода сериала «Дикий ангел». Аргентинский актер неоднократно признавался главным секс-символом Латинской Америки и всего мира, а познакомиться с ним мечтали миллионы поклонниц.

Повлиял «Дикий ангел» и на карьеру Араны. Режиссеры были готовы на многое, чтобы снять его в своем проекте, поэтому артист не сидел без работы. Все чаще и чаще он появлялся на экранах, но со временем его популярность начала спадать. В итоге актер решил взять паузу и заняться спортом, поклонником которого был всю жизнь.

Однако любовь Факундо к серфингу и альпинизму негативно сказалась на его внешности. Из-за постоянно солнца и ветра он заметно постарел, а его густые волосы поредели. Сегодня в артисте уже нельзя узнать того самого Иво, о котором мечтали девушки на всех континентах.

В сердцееда из «Дикого ангела» были влюблены все, но сейчас вы даже смотреть на него не захотите (фото)

«Мой любимый актер, но годы не пощадили его», «Никогда бы не поняла, что это Иво», «Иво стал другим», — пишут фанаты в социальных сетях артиста.

Фото: Кадры из сериала «Дикий ангел», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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