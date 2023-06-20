В сердцееда из «Дикого ангела» были влюблены все, но сейчас вы даже смотреть на него не захотите (фото)

Факундо Арана влюбил в себя весь мир после выхода сериала «Дикий ангел». Аргентинский актер неоднократно признавался главным секс-символом Латинской Америки и всего мира, а познакомиться с ним мечтали миллионы поклонниц.

Повлиял «Дикий ангел» и на карьеру Араны. Режиссеры были готовы на многое, чтобы снять его в своем проекте, поэтому артист не сидел без работы. Все чаще и чаще он появлялся на экранах, но со временем его популярность начала спадать. В итоге актер решил взять паузу и заняться спортом, поклонником которого был всю жизнь.

Однако любовь Факундо к серфингу и альпинизму негативно сказалась на его внешности. Из-за постоянно солнца и ветра он заметно постарел, а его густые волосы поредели. Сегодня в артисте уже нельзя узнать того самого Иво, о котором мечтали девушки на всех континентах.