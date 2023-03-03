«В сердце кол вбили»: как сын Мордюковой повторил ужасную судьбу своего героя
Пророческий фильм не уберег артиста от гибели.
Единственный сын звезды «Родни» Владимир пошел по стопам великой актрисы, но дожить до преклонных лет не смог. Судьбоносной для наследника Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова стала роль в фильме «Русское поле».
В ленте Николая Москаленко Владимир Тихонов сыграл 18-летнего сына бригадирки-трактористки Федосьи (Нонна Мордюкова). От нее уходит муж (Леонид Марков), а отпрыск пытается бунтовать против разрыва родителей. Он садится за руль трактора и пытается задавить машину с отцом и его новой пассией.
Жизнь экранного сына Мордюковой обрывается трагически — он погибает во время службы в армии в столкновении на границе (предположительно, на советско-китайской). Не меньше трагизма было у Тихонова-младшего и в реальной жизни. Он рано начал выпивать, употреблял наркотики и скончался в 40 лет от острой сердечной недостаточности. Как и в фильме, матери пришлось хоронить своего сына — в 65 лет. Через 17 лет она воссоединилась с ним.