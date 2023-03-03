«В сердце кол вбили»: как сын Мордюковой повторил ужасную судьбу своего героя

Единственный сын звезды «Родни» Владимир пошел по стопам великой актрисы, но дожить до преклонных лет не смог. Судьбоносной для наследника Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова стала роль в фильме «Русское поле».

В ленте Николая Москаленко Владимир Тихонов сыграл 18-летнего сына бригадирки-трактористки Федосьи (Нонна Мордюкова). От нее уходит муж (Леонид Марков), а отпрыск пытается бунтовать против разрыва родителей. Он садится за руль трактора и пытается задавить машину с отцом и его новой пассией.

Жизнь экранного сына Мордюковой обрывается трагически — он погибает во время службы в армии в столкновении на границе (предположительно, на советско-китайской). Не меньше трагизма было у Тихонова-младшего и в реальной жизни. Он рано начал выпивать, употреблял наркотики и скончался в 40 лет от острой сердечной недостаточности. Как и в фильме, матери пришлось хоронить своего сына — в 65 лет. Через 17 лет она воссоединилась с ним.