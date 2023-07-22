В семью «Симпсонов» затесался русский: наконец-то все стало на свои места

В мультсериале «Симпсоны» не раз изображали Россию. В одной из серий вождь пролетариата восстает из мертвых, чтобы вернуть Советский Союз, а в другой — появляется последний глава СССР Михаил Горбачев. Но один из героев, который все время появлялся на экране, оказался практически русским по происхождению. Он или его предки когда-то жили на территории современной России.

В серии «Симпсонов» под названием Midnight Towboy появляется информация, что коллега Гомера Симпсона с местной атомной станции родом из России, точнее, из Советского Союза. Ленни Леонард рассказывает, что его бабушка 20 лет провела в трудовом лагере в СССР.

По образованию Ленни является физиком-ядерщиком — это достаточно востребованная специальность в Советском Союзе. Авторы мультсериала намекают, что герой относится к еврейским эмигрантам, многие из которых переехали в США.