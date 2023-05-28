В «Семнадцати мгновениях весны» снималась настоящая разведчица: о ней вы бы не подумали

Многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны» до сих пор потрясает воображение зрителей. Штирлиц стал культовой персоной, а многие даже выучили картину наизусть. Однако не все в курсе, что в ленте снялась настоящая разведчица.

Речь идет об актрисе Элеоноре Шашковой. В картине Татьяны Лиозновой она сыграла жену Штирлица Александру Гаврилину. Шашкова не раз воплощала на экране образ жены разведчика. Достаточно вспомнить ленту «Ошибка резидента» и ее продолжения с участием артистки.

В реальной жизни Элеоноре Петровне самой приходилось быть разведчицей. В юности Шашкова освоила стенографию. С этими навыками она успешно устроилась в отдел разведки. По словам актрисы, многие военные тайны знали только она и ее начальник. Через их отдел проходила вся важная секретная информация.

«Я даже подписку давала „о неразглашении“! А однажды лично стенографировала допрос очень крупного японского шпиона — Тайни Акира», — цитирует актрису канал «Прикосновения».

Шпион 12 раз пресекал границу и добывал важную информацию о советских войсках, но на 13-й раз он попался. Это событие освещалось в газетах.